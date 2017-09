Acadêmicos da UCDB disputam 1ª fase de Maratona de Programação neste sábado Acadêmicos da UCDB disputam 1ª fase de Maratona de Programação neste sábado

Seis acadêmicos do curso de Engenharia da Computação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participam neste sábado (9) da primeira fase da 22ª Maratona de Programação. O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), será realizado no campus da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), em Nova Andradina.

Maratona tem como público alvo acadêmicos de graduação e início de pós-graduação nas áreas de Computação e afins. Durante esta edição os times são formados por três acadêmicos e um “coach” e têm, em média, cinco horas para solucionar mais de 10 problemas de propostos sobre programação. O time que conseguir resolver o maior número de problemas no menor tempo, é declarado vencedor.

“Testemunhas de Java” e “Versão Beta” são os dois grupos da UCDB que competem nesta edição, compostos por três acadêmicos cada grupo, tendo professor Marcos Alves, coordenador do curso de Tecnologia em Análise de Sistemas da Católica, como “coach”.

Os competidores do time devem colaborar para descobrir os problemas mais fáceis, projetar os testes, e construir as soluções que sejam aprovadas pelos juízes da competição. Alguns problemas requerem apenas compreensão, outros conhecimento de técnicas mais sofisticadas e alguns podem ser realmente muito difíceis de serem resolvidos.

“A participação dos nossos acadêmicos neste tipo de competição é essencial, pois os estimula a trabalhar em equipe, desenvolver novas habilidades para resolver problemas baseados em software, além de aprenderem a trabalhar e resolver problemas sob pressão” enfatizou o coordenador do curso de Engenharia da Computação professor Me. Edvaldo Francisco Freitas Lima.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei