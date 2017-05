UCDB Acadêmicos da UCDB vão participar na sexta-feira do Bem Estar Global

Acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) vão participar do programa Bem Estar Global, que será realizado na próxima sexta-feira (2/6), das 7h às 13h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS), com transmissão pela TV Morena.

O projeto é uma iniciativa da Rede Globo em parceria com o Sesi, oferecendo gratuitamente serviços de saúde e de qualidade de vida, além de orientações com médicos de diferentes especialidades.

A estrutura do Bem Estar Global será montada no Parque das Nações Indígenas com entrada pela Avenida Afonso Pena, na altura do nº 7.000. A entrada é gratuita e aberta para toda a população.