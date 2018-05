Acadêmicos de Contábeis da UCDB auxiliam gratuitamente preenchimento de declaração do MEI Atendimento será no Pátio Central Shopping em quatro dias; trabalho é supervisionado por professores da Instituição

Acadêmicos de Ciências Contábeis da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizam nos dias 11, 12, 25 e 26 de maio balcão de atendimento fiscal no Pátio Central Shopping para auxiliar os Microempreendedores Individuais (MEI) no preenchimento da declaração anual de faturamento do Simples Nacional. A entrega do documento deve ser feita até o dia 31 de maio de 2018.

“Essa ação tem por objetivo de trabalhar não só o exercício do preenchimento da declaração, mas atender as necessidades que a sociedade tem para o atendimento ao empreendedor individual, pois muitos não tem familiaridade e precisam fazer a declaração do MEI, que é obrigatória pelo fisco”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UCDB, Lucélia Tashima. A docente reforça que enquadram-se no MEI empreendimentos com faturamento de até R$ 60 mil no ano (caso contrário é desenquadrado na opção de empreendedor individual e deverá abrir outro tipo de empresa).

Eloir Trindade Vasques Vieira, professora que coordena a ação, destaca que em sala de aula os alunos foram preparados para a ação, que será supervisionada por professores. “Oportunidade do acadêmico vivenciar o ambiente contábil na prática e a oportunidade da Instituição também colaborar com a sociedade”, explica.

A professora ressalta ainda que caso o microempreendedor individual não entregue a declaração no prazo, será multado em R$ 50. Para se tornar um MEI, não é necessário pagar taxa para a abertura ou formalização do negócio. Todo o processo cadastral é feito no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Mensalmente o contribuinte o imposto Simples Nacional, que é 5% sobre o salário mínimo a título de previdência social; mais R$ 1 a título de ICMS ( se ele for indústria, e comércio) ou adicional de R$ 5 a título de ISS ( se for prestador de serviço). “Com essa declaração de faturamento inclusive o microempreendedor poderá ter acesso à maquineta de cartão de crédito, a financiamentos, pois várias instituições bancárias aceitam-na como declaração de rendimentos”, completa a professora.

Como declarar

Para preencher a declaração anual do MEI, basta o empreendedor individual entrar no www.portalempreendedor.gov.br, clicar em “já sou Microempreendedor individual – serviços”, depois em “faça sua declaração anual de faturamento”. O contribuinte será direcionado para uma página da Receita Federal na qual precisará colocar o CNPJ, digitar os caracteres que vão aparecer ao lado. Na próxima tela, em tipo de declaração original, clique em 2017 e continuar. Colocar o valor total da receita no ano de 2017 e se teve empregado no período. Clique em continuar e em seguida em transmitir a declaração. Feito tudo isso é só imprimir o recibo da declaração. (vídeo explicativo para o preenchimento da declaração)

Serviço gratuito:

Balcão de atendimento fiscal

Dia 11/5, das 10h às 17h, no Pátio Central Shopping

Dia 12/5, das 9h às 13h, no Pátio Central Shopping

Dia 25/5, das 10h às 17h, no Pátio Central Shopping

Dia 26/5, das 9h às 13h, no Pátio Central Shopping

Mais informações pelo telefone (67) 3312-3463.