AcadÃªmicos de FarmÃ¡cia da UCDB participam de mesa-redonda

UCDB Acadêmicos de Farmácia da UCDB participam de mesa-redonda

Acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participaram na quarta-feira (20) de mesa-redonda organizada pelos representantes do Conselho Regional de Farmácia Júnior (CRF/JR) e pela coordenadora do curso, professora Marla Ribeiro Arima.

Temas como a atuação do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), relacionamento classista, o papel do farmacêutico no mercado de trabalho e a importância da comunicação como uma ferramenta de sucesso, foram abordadas pelo vice-presidente do Conselho, Alexandre Corrêa, pelo coordenador de fiscalização Clayton Godoy e pelo farmacêutico convidado, Chalbers Emídio.

Abordado sobre a importância de um relacionamento desde a graduação com o CRF-MS, Alexandre explica os benefícios que os futuros farmacêuticos podem adquirir. “Esse contato com Conselho Regional durante a formação acadêmica acaba apresentando alternativas em relação a que caminho seguir. Eles acabam conhecendo as opções que vão ter em questão da área de atuação e se tornam profissionais mais qualificados para enfrentar o mercado de trabalho”.

Para a discente do 7° semestre e uma das representantes do CRF Júnior, Paola Domingos Mardegan, de 20 anos, o contato com profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho é essencial. “Eles trazem uma visão que a gente não tem dentro da Universidade, trazem a realidade da vida no mercado de trabalho e abre o nosso olhar para outras áreas de atuação dentro da farmácia”.

O farmacêutico Chalbers Emídeo, egresso da UCDB, comentou sobre o contato com os futuros profissionais e sobre a necessidade de explanar sua experiência na profissão. “Essa é a primeira vez que tive essa aproximação com o meio acadêmico para falar da atuação do farmacêutico em drogaria. É uma abordagem que infelizmente na graduação não acontece, sendo que hoje a drogaria é um mercado que mais tem vaga, a que mais se expande, mais emprega farmacêuticos e também é o que melhor remunera o profissional”. Mais informações sobre a graduação podem ser adquiridas por meio do telefone: (67) 3312-3452.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes.