Vale Universidade Acadêmicos já podem fazer a inscrição no Programa Vale Universidade

Foto: Gabriel Kling

Começa nesta-quinta-feira (15.2) e segue até o dia 2 de março, a inscrição para o Programa Vale Universidade (PVU), no processo seletivo 2018. O candidato interessado em participar da seleção deve realizar a inscrição por meio do site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), clicando no banner de inscrição.

No Vale Universidade o Estado paga até 70% do valor da mensalidade na universidade conveniada (tendo como limite máximo mensal o valor de um salário mínimo), e a instituição oferece dedução de mais 20%, totalizando 90% de incentivo, cabendo ao acadêmico os 10% restantes.

Criado por meio de lei em 2009, o Vale Universidade foi ampliado na gestão do governador Reinaldo Azambuja para atender mais alunos. Em 2018 o número de vagas foi de 1.500 para 2.000, dando mais oportunidade de acesso ao ensino superior. Todos os anos, o Governo beneficia 1.800 alunos com o Vale Universidade e 200 com o Vale Universidade Indígena.

As vagas para os novos alunos são abertas conforme os bolsistas vão concluindo o curso.A secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, reforça o importante papel social do programa. “É um programa que dá oportunidades e transforma vidas gerando benefícios para toda a sociedade”, diz. Ela reforça ainda que é muito importante que o acadêmico observe as informações com atenção antes de efetivar a inscrição.

Requisitos

Pode participar do programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 e renda familiar mensal de até R$ 2.896,00, além de estar matriculado em curso presencial de bacharelado ou licenciatura autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), mantido por instituição de ensino superior pública ou privada, sediada em Mato Grosso do Sul e conveniada ao Programa.

O estudante não pode possuir diploma em outro curso superior; deve morar no Estado há mais de dois anos; não ser beneficiado por qualquer outro tipo de benefício ou de auxílio financeiro com a mesma finalidade do Vale Universidade e não ter registro de reprovação de qualquer disciplina na data de inscrição e convocação; não possuir, simultaneamente, outro membro da família beneficiado no Programa.

Seleção

Após o período de inscrição será realizada a classificação preliminar dos candidatos. Os nomes dos pré-selecionados serão divulgados pela Sedhast, nos meios de comunicação, nas instituições de ensino superior e no Diário Oficial do Estado (DOE). Quem for pré-selecionado deve comparecer no dia, hora e local designados.

Estágio

Os estudantes classificados realizam estágio com carga horária de até 20 horas semanais, compatíveis com o horário escolar, nas instituições indicadas pela Secretaria. A duração do estágio será de seis meses, com a possibilidade de renovação do contrato, desde que não ultrapasse o término do curso.

No site da Sedhast, os candidatos podem acompanhar todas as publicações sobre o processo de inscrição e seleção. O Programa Vale Universidade visa, entre seus objetivos, dar oportunidade ao estudante universitário o aprimoramento a sua formação profissional, mediante concessão de benefício social.