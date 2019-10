Dia Mundial da Alimentação Ação alusiva ao Dia Mundial da Alimentação promove exposição interativa no CEI

A ação “Meu Corpo é uma máquina”, do Centro de Especialidades Infantil (CEI) irá realizar nessa quinta e sexta-feira uma exposição interativa para as crianças atendidas na unidade, no CAPS Infantil e da Escola Municipal Harry Amorim Costa.

Surgindo como uma atividade entre a própria equipe multidisciplinar, que elaborou uma gincana para perder peso, a proposta resolveu abranger também as crianças que são atendidas pelo Programa Multidisciplinar para Obesidade infantil e os usuários do SUS.

Acreditando que o público ainda seria muito pequeno a coordenação do projeto também convidou os alunos da escola Harry Amorim Costa e um grupo de crianças com autismo que é atendido no CAPS IJ.

A equipe multidisciplinar do CEI foi dividida em três e cada uma fará atividades e brincadeiras com as crianças sobre alimentação saudável, assim elas conseguem aprender de uma forma mais descontraída. No final das interações, a criançada irá escolher qual ilha de conhecimento mais gostou e aquela equipe será premiada.

Os prêmios não serão só distribuídos para os servidores, as crianças que participarem da exposição também concorrerão a passaportes para um espaço de recreações e a brinquedos.

A proposta, que acontece esse ano pela primeira vez, encaixa nas diretrizes do programa Humaniza SUS, que visa aproximar os usuários do SUS com os profissionais da área de saúde de uma forma menos formal e centralizada apenas nas consultas.