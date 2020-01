Dourados Ação ambientação planeja plantio de 1700 árvores em Dourados

Está marcado para o próximo dia 14 de janeiro, terça-feira, uma grande ação ambiental em Dourados.

De acordo com informações da Prefeitura, serão plantadas 1700 árvores nativas da Mata Atlântica de 40 espécies diferentes às margens do Córrego Rego D’Água, nas proximidades da Feira Central ‘João Totó Câmara’.

A ação será coordenada pela equipe técnica da Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar) em parceria com o Imam (Instituto Municipal de Meio Ambiente), Sepan (Secretaria Municipal de Planejamento), Corpal e diversas instituições comprometidas com a preservação do meio ambiente.

O plantio destas árvores vai garantir a preservação dos mananciais de água localizados às margens do Córrego Rego D’Água, que corta a cidade de norte a sul, partindo da Rua Cuiabá até desaguar no Córrego Água Boa.