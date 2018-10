Maconha Ação conjunta apreende mais de 700kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Federal cumpriu hoje (31/10) mandados de busca e apreensão em dois imóveis, uma casa e um galpão, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. Na casa, foram presos quatro homens e apreendidas duas armas: uma espingarda calibre 12 e uma pistola de calibre 9mm.

No galpão, onde outros dois indivíduos foram detidos, funcionava um laboratório para refino de droga e nele havia grande quantidade de maconha armazenada, aproximadamente 700 quilos.

A ação foi coordenada entre a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no território nacional e a Secretaria Nacional Antidrogas, com atuação no território paraguaio.

Das ações no Brasil, participaram aproximadamente 50 policiais federais e integrantes da FNSP. O material ilícito apreendido e os presos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

Em Zanga Pytã, no Paraguai, houve cumprimento de mandado de busca em outro imóvel ligado à organização criminosa, no qual um indivíduo foi preso, tendo em seu poder duas pistolas.

Os levantamentos e investigações que resultaram na ação coordenada entre a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Senad tiveram início em junho deste ano.

Os presos serão submetidos aos procedimentos de praxe, sendo que as investigações sobre outros eventuais integrantes da organização criminosa terão continuidade.