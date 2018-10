Ação conjunta Ação conjunta orienta sobre descarte de resíduos e recolhe entulhos no entorno do aeroporto Objetivo é a prevenção de acidentes aéreos por conta da presença de urubus e outros animais que são atraídos pelo lixo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), realizam nesta terça (16) e quarta-feira (17), ação integrada de manejo e educação ambiental na área do entorno do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O objetivo é orientar sobre o descarte adequado de resíduos sólidos pela população visando a melhoria dos ambientes urbanos e domésticos e a prevenção de acidentes aéreos por conta da presença de aves (urubus) e outros animais da fauna silvestre que são atraídos ao local pelo acúmulo de matéria orgânica e cadáveres de animais domésticos que lá são depositados.

A bióloga Silvia Barbosa do Carmo, coordenadora da Coordenadoria de Vigilância Ambiental da SESAU, reforça que o trabalho iniciado nesta semana dentro do contexto da Ação Cidade Limpa prevê o desenvolvimento de estratégias conjuntas visando a limpeza das ruas do entorno do aeroporto com o objetivo da retirada de resíduos e entulhos que foram depositados de forma inadequada pela população.

Além disso, ela explica que os moradores da região serão orientados pelos Agentes de Saúde Pública da Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental e da Coordenadoria do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que visitarão casa a casa orientando sobre a destinação correta desses resíduos bem como a criação de animais domésticos.

“O objetivo das visitas é promover a educação de saúde ambiental com a orientação sobre a manutenção dos imóveis em adequadas condições higiênico-sanitárias destinando os resíduos e materiais inservíveis para os locais disponibilizados pela prefeitura para o recebimento desses como os Ecopontos Panama e Noroeste”, reforça.

A ação prevê ainda um ciclo de palestras sobre o tema em escolas públicas, unidades de saúde e na Associação de moradores, realizadas pela Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental em parceria com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO).

Os moradores serão orientados sobre os cuidados com seus animais de estimação e em caso de óbitos que eles não sejam descartados nas áreas próximas do Aeroporto e sim recolhidos pela SOLURB (0800 647 1005) a responsável pelo recolhimento de animais domésticos mortos em área urbana do município.

Conforme a coordenadora, tal orientação visa coibir o descarte de cães e gatos mortos, por exemplo, no entorno do aeroporto, para não atrair outros animais da fauna silvestre, bem como aves como os urubus que possibilitam o risco de acidentes com aeronaves.

“Os moradores ali do entorno precisar estar cientes sobre isso, considerando que a cabeceira da pista se localiza próxima dos locais utilizados pela população para despejo de lixo, entulhos e cadáveres”, pondera.

A fiscalização sanitária inspecionará todas as propriedades de entorno ao Aeroporto e exigirá a retirada de animais de médio porte como suínos e de grande porte, bovinos e equinos, do local, visto a expressa proibição de criação desses animais em área urbana pelo Código Sanitário municipal e pelo fato da criação dos mesmos no local estar ofertando sérios riscos sanitários relacionados ao acúmulo de resíduos, atratividade de animais da fauna e manutenção de propriedades em péssimas condições higiênico sanitárias.

Ao final é esperado a colaboração da população na conscientização da destinação final de resíduos sólidos oriundos de atividades comerciais ou inservíveis mantidos em seus domicílios, para os locais disponibilizados para recebimento desses de acordo com as normas vigentes.