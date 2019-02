Ação conjunta Ação conjunta recupera veículo e prende batedor

Na noite de ontem (27/2), por volta das 22h40 uma equipe da PM (Polícia Militar) de Ponta Porã em apoio a uma solicitação de abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Estadual), reucperou um carro e prendeu um batedor.

O homem dirigia um veículo Ford Ka com placas de Juiz de Fora (MG) e era batedor de um Jeep Renegad, produto de roubo/ furto na cidade do Rio de Janeiro, o qual fora abordado e recuperado pela Policia Rodoviária Estadual (PRE) nas proximidades do Copo Sujo.

Diante dos fatos o homem foi conduzido e entregue à Guarnição da PRE na Base Aquidaban.