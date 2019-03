Contrabando Ação da PF combate contrabando de cigarros e agrotóxicos em 5 estados

A Polícia Federal deflagrou hoje (27) a Operação Contaminatus para combater uma organização criminosa especializada em contrabandear e distribuir cigarros e agrotóxicos de origem paraguaia em cinco estados.

As investigações identificaram a existência de empresas criadas especificamente para expedirem notas fiscais com objetivo de dar ares de legalidade ao transporte dos produtos contrabandeados.

Os policiais federais estão cumprindo oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em endereços em cidades dos estados do Paraná, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, do Pará e Tocantins.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra, no Paraná. A Justiça determinou também o sequestro e indisponibilidade de bens, propriedades e contas bancárias de diversos investigados.

De acordo com a PF, o nome da operação, Contaminatus, que significa contaminado em latim, faz referência ao uso de agrotóxicos proibidos em lavouras no Brasil e ao modo de operação do grupo criminoso.