AÃ§Ã£o do Governo dÃ¡ impulso ao setor industrial de MS e deve gerar 12 mil novos empregos

Setor industrial Ação do Governo dá impulso ao setor industrial de MS e deve gerar 12 mil novos empregos

A ação do Governo do Estado com a implantação do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal) contribuiu para impulsionar os resultados do setor industrial de Mato Grosso do Sul ao longo do ano de 2019 e estabeleceu compromissos de investimentos da iniciativa privada no valor total de R$ 16 bilhões e uma perspectiva de geração de 12 mil empregos até o ano de 2032.

As informações foram destacadas na manhã desta segunda-feira (16) pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) durante entrevista coletiva realizada no Edifício Casa da Indústria com o presidente da Fiems, Sérgio Longen. Após crescer 249,44% no período de 2009 a 2019, o setor industrial encerra o ano com alta de 6,37% e projeta expansão de 6,45% em 2020 e de 28,10% até 2023.

O titular da Semagro destacou a importância do Fadefe, programa elaborado pelo Governo do Estado, em conjunto com o setor industrial no ano de 2018. “O que temos consolidado hoje, é que 497 empresas aderiram ao Fadefe, assinaram seus termos de acordo com o Estado e assumiram a partir daí uma série de compromissos. Esses compromissos, hoje, sinalizam R$ 16 bilhões de investimentos até 2032 e, adicionalmente em relação à situação apresentada em 2018, mais 12 mil empregos na economia sul-mato-grossense”, ressaltou.

Secretário Jaime Verruck destaca as ações do Governo do Estado no setor industrial

O Fadefe teve como objetivo a regularização das cláusulas socioeconômicas de empresas que não teriam cumprido com os compromissos de geração de empregos ou de valores de investimento. Essas empresas renovaram seus incentivos, já convalidados pelo Confaz, e terão de pagar, por 36 meses, valores compensatórios pelo não cumprimento de seus termos de acordo. Esse ajuste deve gerar uma receita adicional ao Estado no valor total de R$ 600 milhões.

Para Jaime Verruck, o Fadefe foi um projeto extremamente positivo tanto para o Estado como para o empresário. “O Fadefe representa a sinalização de novos investimentos, novos empregos e nova arrecadação. E acho que esse tipo de projeto permite criar uma pauta econômica e reforçar o desenvolvimento industrial do Estado. E aí temos as perspectivas de novos empreendimentos no Estado”, finalizou.

Desempenho do setor industrial

No comparativo de 2009 a 2019, o PIB Industrial saltou de R$ 6,21 bilhões para R$ 21,7 bilhões (249,44%), enquanto de 2018 a 2019 a elevação foi de R$ 20,4 bilhões para R$ 21,7 bilhões (6,37%), de 2019 para 2020 vai sair de R$ 21,7 bilhões para R$ 23,1 bilhões (6,45%) e de 2019 a 2023 sairá de R$ 21,7 bilhões para R$ 27,8 bilhões (28,10%). “A atividade industrial vem mostrando números satisfatórios que merecem não só serem visualizados, mas também comemorados”, disse o presidente da Fiems.

Para Sérgio Longen, os dados só demonstram que Mato Grosso do Sul vem se destacando na consolidação da indústria. “A industrialização do Estado está sendo muito bem construída, a diversidade da matriz industrial está muito bem distribuída nos municípios. Nosso principal segmento hoje é dos frigoríficos e carnes, com 27.213 trabalhadores, e aí não entram só bovinos, mas uma grande diversificação, como aves, suínos, peixes e jacaré. Em seguida temos a indústria sucroenergética, com 20.500 trabalhadores, e indústria do papel e celulose, com 6.374 trabalhadores”, detalhou.

Ele reforça que os últimos 10 anos foram muito importantes para a consolidação da atividade industrial. “Quando se fala em mudança na geração de empregos e mudança na geração da base da economia, a indústria veio para ficar e ela está se consolidando ano a ano, quer na geração de empregos, quer no aumento de empresas, quer no PIB, porque 249,44% em 10 anos é um número muito significativo, praticamente um índice de crescimento de países asiáticos”, finalizou.