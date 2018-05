'Edição 2018' Ação Global acontece nesse final de semana em Corumbá "Formando um mutirão de solidariedade para contribuir com o desenvolvimento social e ajudar na transformação"

O Sesi e a Rede Globo, por meio da afiliada TV Morena, realizam, neste sábado (26/05), das 8 às 15 horas, na Praça da Nova Corumbá, localizada na Rua Paraíba, entre as ruas José Frageli e Ciriáco de Tolêdo, no Bairro Nova Corumbá, no município, a edição 2018 da Ação Global, com a previsão de receber público de 5 mil pessoas e promover mais de 10 mil atendimentos nas áreas de cidadania, educação, saúde e lazer. Neste ano, o evento será na Praça da Nova Corumbá, localizada na Rua Paraíba, entre as ruas José Frageli e Ciriáco de Tolêdo, no Bairro Nova Corumbá, no município.

Segundo a gerente do Sesi em Corumbá, Silvana Araújo de Barros, a Ação Global contribuirá de forma positiva para a vida de milhares de pessoas do município. “Estamos muito orgulhoso por realizar esse importante evento, que vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população e que este ano tem o tema ‘Educar para Transformar’”, afirmou.

A Ação Global 2018 conta com a participação de 36 entidades parceiras e centenas de voluntários, entre profissionais de órgãos públicos e instituições diversas, formando um mutirão de solidariedade para contribuir com o desenvolvimento social e ajudar na transformação da realidade da sociedade, além de oferecer uma série de serviços.

Serviços

Durante o evento, serão oferecidos serviços de cidadania como emissão de 2ª via de certidão de nascimento e carteira do idoso interestadual, orientação jurídica, negociações de débitos junto à Sanesul, corte de cabelo e design de sobrancelha e outros.

Na área de saúde, haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, atendimento odontológico, consultas clínicas, pediátricas e oncológicas para avaliação de câncer de pele, mamografia, coleta de preventivo, coleta de PSA e pequenos procedimentos médicos.

Já na parte de educação, o Sesi os parceiros irão disponibilizar pintura facial, atividades literárias e teatrais, concurso de desenhos sobre o trânsito, oficina de material reciclável, demonstração mecânica e programação de robótica e apresentação de cursos profissionalizantes.

Confira abaixo a relação de parceiros:

1 – Previne

2 – Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil

3 – Senac

4 – Vale

5 – UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

6 – Secretaria Municipal de Saúde

7 – 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira – Exército Brasileiro

8 – Universidade Anhanguera Uniderp

9 – Senai

10 – Agência Municipal de Trânsito

11 – Unip

12 – Funec (Fundação de Esporte de Corumbá)

13 – Top Run Corrida Personal

14 – Fundação de Turismo do Pantanal

15 – Instituto Baruki de Educação e Cultura

16 – Academia Amadeu

17 – Banda Vinew

18 – Stilhus Academia

19 – Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul

20 – OAB

21 - 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental

22 – Corpo de Bombeiros Militar

23 – Sanesul

24 – Fundação do Meio Ambiente do Pantanal

25 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS

26 – Secretaria Municipal de Assistência Social

27 – Print & Copy

28 – Cartório da 50ª ZE TER/MS

29 – IEL

30 – Sebrae

31 – Procon

32 – Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos

33 – Ele e Ela Cosméticos

34 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

35 – Apae

36 - ML Extintores