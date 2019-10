AÃ§Ã£o gratuita de saÃºde beneficia caminhoneiros nesta terÃ§a-feira (15) na Capital

SOLIDARIEDADE Ação gratuita de saúde beneficia caminhoneiros nesta terça-feira (15) na Capital Evento também terá ações voltadas para o Outubro Rosa

Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (15) será realizada mais uma edição do Programa Estrada para a Saúde, do Instituto CCR. A ação é realizada pela CCR MSVia na BR-163/MS, no posto Caravágio, na altura do km 478 da rodovia, em Campo Grande, das 15h às 21h.

Serão oferecidos, gratuitamente, testes de glicose, acuidade visual e auditiva, além de aferição de pressão, verificação de Índice de Massa Corpórea (IMC), massagem relaxante e corte de cabelos.

Durante a ação, haverá atividades voltadas à prevenção do câncer de mama, em alusão à Campanha do Outubro Rosa. Desta forma, serão distribuídos folhetos educativos com informações sobre como prevenir a doença, além de outras orientações.

Em outubro, o Estrada para a Saúde conta como parceiros a Di Mustache (corte de cabelos), Escola Padrão (serviços de enfermagem e o Posto Caravágio.

SERVIÇO

O QUE? Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia.

QUANDO? Terça-feira - Dia 15/10/19, das 15h às 21h.

ONDE? Posto Caravágio, localizado no km 478, sentido Norte da BR-163/MS.