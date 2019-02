Suicídio Ação imediata da Polícia Militar evita duas tentativas de suicídio

Em Dourados a Polícia Militar desenvolve funções voltadas para a prevenção e manutenção da ordem pública e entre essas, destaca-se o serviço de atendimento ao público "190", que é conhecido também como CIOPS – Centro Integrado de Operações de Segurança. Grande parte dos atendimentos a população começam ali, com atendentes devidamente capacitados para a função que juntamente com as guarnições de serviço de rua fazem com que toda situação atípica à paz, seja monitorada.

Na Sexta dia 25

Foi isso que aconteceu, dentre as chamadas recebidas pelo 190, duas em específico chamaram a atenção dos policiais de serviço naqueles dias. Na sexta-feira, por volta das 19h a Cabo Laura, atendente do CIOPS recebeu uma ligação de uma pessoa disposta a se suicidar. Pelo telefone a vítima dizia: "não, eu não quero ajuda, já estou decidida". A policial manteve o diálogo por tempo suficiente até a chegada da guarnição. Ao ver os policiais se aproximando de sua casa, a vítima encerrou a ligação. Após um trabalho em conjunto das Guarnições de Rádio Patrulha e Força Tática, foi possível convencer a vítima a receber atendimento da equipe do SAMU. Na casa o que se pode ver, era um cenário preparado para uma tragédia, "uma árvore no fundo do quintal e um cabo de aço com um laço em uma das pontas, fortemente amarrado em um dos galhos".

No Sábado dia 26

Em outro caso, que demonstrou destreza policial, o Soldado Danilo, atendente do "190", por volta das 22h, recebeu uma ligação de testemunhas, comunicando uma possível tentativa de suicídio. Imediatamente a Guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para deslocar até o endereço informado. Ao chegar no local, os policiais se depararam com uma senhora que demonstrava certo transtorno, tentando contra sua própria vida se lançando na frente dos carros. Nesse momento a Guarnição dotada de preparo para negociação, passou a dialogar com a vítima. Mais calma e disposta a seguir as orientações da guarnição a vítima recebeu atendimento médico da equipe do SAMU que a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratamento específico.

"Essas são ações que enobrecem a Polícia Militar. Conhecemos nossa cidade e algumas das carências sociais, e pelo alto nível de profissionalismo dos nossos policiais, a sociedade tem à disposição homens e mulheres que estão estrategicamente capacitados em suas áreas, pra interpretar e dar o pronto atendimento às mais diversas situações, quer seja através de um telefonema à mais complexa das ocorrências", acrescentou o Ten. Cel Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão de Policial Militar de Dourados.

Orientamos sobre o atendimento pelo telefone, "188" Centro de Valorização à Vida (CVV), que coloca à disposição da sociedade, pessoas para ajudar em casos como esses aqui descritos.