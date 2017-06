“1000 Tsurus por 1 Desejo” Ação na Capital lançará a campanha 72 mil tsurus pela Paz em homenagem às vítimas de Hiroshima e Nag Semana da Cultura Japonesa contará com exposições e oficinas para visitantes no Shopping Bosque dos Ipês

Os integrantes da ação do bem “1000 Tsurus por 1 Desejo” que incentiva a educação pela cultura da paz e solidariedade através da confecção de tsurus de origami (pássaro sagrado no Japão que simboliza a paz, boa sorte e saúde) lançarão nesta terça-feira (13) às 16h, a campanha “72 mil Tsurus pela Paz” em homenagem às vítimas de Okinawa, Hiroshima e Nagasaki e em apoio a extinção das armas nucleares no mundo. A campanha desta vez terá um ponto de apoio no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, durante a Semana da Cultura Japonesa.



Em 2017 completa-se 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial que tiveram os tristes conflitos em Okinawa, considerada a maior batalha marítimo-terrestre-aérea da história e do ataque nuclear em Hiroshima e Nagasaki, primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis.



O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da paz. Não somente por meio da ausência de guerras, mas também a paz interior, que precisamos para viver e realizar nossas tarefas diárias com alegria mesmo diante dos problemas.



“Podemos praticar a Paz com pequenas atitudes. Sermos pessoas mais agradáveis, parar de reclamar e mudar a forma como enxergarmos os problemas do dia a dia são alguns exemplos. Normalmente quando surge um problema, nossa atitude já é começar a reclamar. Mas se nós mudássemos a forma de enxergar os problemas, não vendo tudo como algo ruim e negativo, e sim como aprendizado e crescimento, a vida ficaria mais leve e prática”, diz a idealizadora da Ação do Bem, Lígia Oizumi.

No ponto de apoio no Shopping Bosque dos Ipês, durante a Semana da Cultura Japonesa em comemoração aos 109 anos da imigração dos japoneses ao Brasil, onde estarão expostas artigos japoneses e também contará com atividades para os participantes. Durante toda a semana serão realizadas oficinas de tsurus para o ensino da técnica de origami, acontecerão também oficinas em Brasília e em São Paulo.

Os 72 mil tsurus confeccionados serão entregues pela organização do movimento aos sobreviventes das Bombas Nucleares de Hiroshima e Nagasaki, aos torcedores presentes no jogo entre Chapecoense e Bahia, no dia 2/8 e aos pacientes de Asilos e Hospitais em Okinawa, Hiroshima e Nagasaki, no Museu Himeyuri em Okinawa e também conforme a tradição no Monumento das Crianças à Paz em Hiroshima, no dia 6/8.



Sobre a Ação do Bem 1000 Tsurus por 1 Desejo



A ação iniciou em Agosto/2016 e em quase 1 ano, com a ajuda de 1300 voluntários já foram confeccionados mais de 30 mil tsurus, e entregues em 18 hospitais em Campo Grande/MS, Chapecó/SC, São Paulo/SP, Jerusalém em Israel e Ramallah na Palestina.



Campanha para Chapecó



No início deste ano, a ação 1000 Tsurus por 1 Desejo contribuiu com a homenagem às vítimas do acidente envolvendo a Chapecoense. Foram entregues 21 mil tsurus – sendo 18 mil para o projeto Manifeste Seu Amor por Chapecó, que por sua vez distribuíram aos torcedores que compareceram à arena Condá, em Chapecó (SC) para o amistoso entre a Chapecoense e o Palmeiras.



O jogo marcou o retorno do time de Santa Catarina após a tragédia ocorrida em novembro de 2016, que deixou 71 mortos na Colômbia. Também foram entregues as famílias das vítimas tsurus representando cada ano de vida dos envolvidos no acidente. A ideia foi para a família relembrar cada ano de vida e bons momentos que passaram juntos antes do acidente.



A campanha para confeccionar os tsurus para homenagear o time Chapecoense comoveu e mobilizou cerca de 300 voluntários em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e em apenas 10 dias confeccionaram 21 mil tsurus para homenagear as famílias das vítimas do triste acidente.



Sobre a Batalha de Okinawa



De abril a agosto de 1945, Okinawa sofreu a maior batalha aérea, terrestre e naval de todos os tempos. O Tufão de Aço, como é referida deixou cerca de 130.000 mortos entre civis, soldados japoneses e americanos.



Sobre o Ataque Nuclear em Hiroshima e Nagasaki



Os bombardeios norte-americanos sobre Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 foram um dos momentos mais tristes da Segunda Guerra Mundial. Em menos de 43 segundos Hiroshima foi destruída pela Little Boy, deixando a cidade um verdadeiro deserto com uma perda de mais de 50 mil mortes imediatas e 80 mil após.



A bomba que eclodiu em Nagasaki foi muito mais forte que de Hiroshima, com o Fat Man mais de 40 mil pessoas morreram e milhares sofreram consequências devido a radiação.



Ainda hoje, muitas pessoas sofrem preconceito por terem vivido esse momento triste. A intenção da Ação do Bem “1000 tsurus por 1 desejo” é levar aos que precisam um pouco mais de amor, carinho e paz além de disseminar a educação pela cultura da paz e bons sentimentos ao próximo.



Diz a lenda japonesa que a cada 1000 tsurus se realiza 1 desejo, portanto serão confeccionados por brasileiros 72.000 tsurus para fazer ressurgir o que o mundo mais precisa: Paz, solidariedade e amor ao próximo.