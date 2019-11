PREVENÇÃO Ação na Praça Ary Coelho alerta sobre Câncer de Boca

Nesta terça-feira, 5, será o dia D da Semana de Prevenção ao Câncer de Boca, em Campo Grande, com ações de prevenção e diagnóstico do câncer de boca na Praça Ary Coelho, das 9h às 13h.

No local será instalado um posto de atendimento, em que a população passará por uma triagem com o objetivo de diagnosticar lesões da cavidade bucal. Os casos diagnosticados como lesões com potencial de cancerização serão encaminhados para as unidades especializadas. Todo o atendimento será gratuito. Em 2018, foram constatadas 86 lesões suspeitas, durante a triagem na Praça Ary Coelho, sendo necessário o encaminhamento de 21 pacientes para o Centro de Especialidades Odontológicas.

A programação em Dourados também conta com dois dias de realização de exame clínico preventivo de câncer bucal (4 e 5 de novembro). O atendimento será na Clínica Odontológica da Unigran – Bloco 9.