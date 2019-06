Vereador Junior Longo Ação Social atende famílias inteiras no Parque Novo Século

Corte de cabelos, encaminhamento para emprego, Tarifa Social de água e luz foram alguns dos serviços oferecidos durante Ação Social realizada no Parque Novo Século no sábado (22), pelo vereador Junior Longo (PSB).

Juntamente com sua equipe, Junior Longo ofereceu atendimentos jurídicos, consulta sobre IPTU e indicações de melhorias para os bairros. Graças as parcerias com a Energisa e com a Águas de Guariroba foi possível fazer cadastro para solicitação de Tarifa Social para as famílias de menor renda.

Também foi oferecido aferição de pressão e glicemia, atendimento jurídico e encaminhamento para vagas de emprego, graças à parceria com a FUNSAT. Para criançada foi montada uma estrutura para recreação para que os pais e responsáveis pudessem receber atendimento enquanto os filhos se divertiam.

O parlamentar explicou que o Espaço Cidadão foi criado para atender as demandas da população e levar serviços públicos mais próximos de suas casas. “Quantas famílias não possuem nem passe de ônibus para ir atrás de seus direitos. Alguns casos nem sabem que tem direito a Tarifa Social, ou não tem como ter acesso a um atendimento jurídico. Por isso, temos levado o Espaço Cidadão para os Bairros justamente para encurtar distâncias e dar assistência a quem mais precisa”, pontuou.

De acordo com o Alessio Ramon, morador da região, o Espaço Cidadão foi uma grande oportunidade para ter acesso a diversos serviços. “Agradeço ao vereador Junior Longo que olhou para a comunidade e trouxe esses serviços até nosso Bairro”.

Para o Pr William Gomes a ação social serviu para aproximar a sociedade dos serviços públicos. “Muitos não têm condições financeiras para se locomover a tantas localidades. Graças ao Espaço Cidadão nossa comunidade pode ser atendida perto de casa”.

#JuniorLongoNoMeuBairro – Na tarde desta terça-feira (25/06) o vereador Junior Longo visitou o Bairro São Conrado. Na oportunidade conversou com o representante do Condomínio Di Fiori, professor Sérgio Martins.

O professor mostrou as necessidades da região para o parlamentar que se comprometeu em encaminhar as indicações solicitando sinalização, limpeza e iluminação pública. “Vamos continuar cobrando a realização destes serviços públicos na região”.

Qual a necessidade do seu bairro? Manda pro Longo para o nosso Whats: 9.9211-3009.