Aldeia Água Bonita Ação Social será realizada nesta quinta-feira na Aldeia Água Bonita

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) em parceria com a Secretaria Especial de Cidadania irá realizar nesta quinta-feira (08.08), das 8h às 12h, Ação Social para famílias da Aldeia Indígena Água Bonita, em Campo Grande.

O evento acontecerá no canteiro de obras da aldeia e contará com orientações sobre o mercado de trabalho para jovens, levantamento de cursos para mulheres, exames e aferição de pressão arterial, atendimento da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (PROCON) e atendimento da Defensoria Pública.

A ação também irá oferecer atendimento dentário, limpeza de pele com sorteio de brindes, roda de conversa e brincadeiras recreativas para as crianças.

Para a coordenadora do Projeto Técnico Social da Agehab, Maria Adriana Santos Oliveira a ação social vem para atender as necessidades do projeto social desenvolvido na aldeia. “A ação tem como pressuposto fundamental a articulação com as demais políticas públicas, na perspectiva de possibilitar o acesso à rede social de serviços, bem como a melhoria da qualidade de vida das famílias”.

Famílias da comunidade foram beneficiadas com a construção de 80 unidades habitacionais, uma parceria entre prefeitura, Governo do Estado e governo Federal que irá garantir moradia digna para os moradores através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

As casas estão sendo construídas por parte dos beneficiários, que se profissionalizaram em cursos da construção civil oferecidos pela Fundação Social de Trabalho de Campo Grande (Funsat). Além da casa em alvenaria, eles recebem por mês um salário mínimo, cesta básica e alimentação.