AÃ§Ã£o voluntÃ¡ria retira dezenas de sacos de lixo de margem de cÃ³rrego em Dourados

Lixo Ação voluntária retira dezenas de sacos de lixo de margem de córrego em Dourados

O domingo (16) foi de ação ambiental voluntária em Dourados. O córrego Rego D’Água recebeu uma força-tarefa de limpeza, estruturada pelo Rotaract Clube de Dourados, com apoio da Defesa Civil e de populares. Muito lixo foi retirado das margens do córrego, entre sofás, embalagens, eletrodomésticos e outros.

Conforme o diretor da administrativo da Defesa Civil, Johnes Aniceto Santana, ao todo foram retirados 60 sacos de 100 litros de lixo do local, no trecho entre as ruas Manoel Joaquim da Silva e Bolivar Loureiro Rocha, Jardim Cachoeirinha.

A direção do Rotaract Club de Dourados Caiuás, destacou que a iniciativa aconteceu após convite do Rotaract Club Bari Agorà da Itália, para que os douradenses se unissem em uma ação global denominada #WeLoveTheSea. A tradução do nome do projeto “Nós amamos o Mar”, porém, apesar da nomenclatura, o intuito foi a mobilização mundial para limpeza e preservação de rios, lagos, córregos, oceanos, parques, centros históricos e etc.

Conforme o Dourados News havia mostrado, o ponto escolhido foi escolhido por ser alvo de constantes descartes irregulares de lixo por populares, o que além de prejudicar o meio ambiente, contribui para proliferação de doenças como a dengue, bem como a proliferação de animais peçonhentos.

Ademir Martins, Coordenador da Defesa Civil, destaca que o local é referenciado como de médio risco para enchente/inundação de moradias no caso de fortes chuvas em curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade de se preservar a limpeza do local.