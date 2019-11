Costelão ACCGD promove 3º Costelão Dançante Beneficente em dezembro

A ACCGD (Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados) realizará no próximo dia 8 de dezembro, no salão da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), a 3ª edição do Costelão Dançante Beneficente. Toda renda será revertida para auxílio a pacientes que estão em tratamento contra o câncer em Dourados e região.

O convite individual custa R$ 25,00 e dá direito a arroz, salada, mandioca, pirão e o delicioso costelão assado. O almoço será servido das 11h às 14h e também haverá o tradicional bailão, com Marco Aurélio e a dupla Mazinho e Luciano. Crianças até 8 anos de idade não pagam.

Serão realizados sorteios, e bingo. Esse evento terá 100% da renda arrecadada revertida para a Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, que presta todo suporte para pacientes em tratamento contra o câncer.

De acordo o presidente da ACCGD, Hédio Fazan, a associação fornece fralda geriátrica, cadeira de banho, cama hospitalar, e dispõe de uma ambulância para transportar pacientes. Em alguns casos, os leva até Barretos.

Interessados em comprar o convite podem entrar em contato pelos telefones 99852-3359 (Hédio Fazan) e 99866-8586 (Vinícios), ou ir pessoalmente à sede da Associação, localizada na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, número 2325, ao lado do Ambulatório do Hospital Evangélico.