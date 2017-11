Aced integra missão empresarial de MS à Lisboa e se reúne com embaixador brasileiro

vice-presidente da Aced, Ely Oliveira; presidente Elizabeth Salomão; embaixador brasileiro em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado; presidente da Faems, Alfredo Zamlutti e esposa Sonia Zamlutti

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) integra a 1ª Missão Empresarial da Faems (Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul) à Europa. A comitiva de líderes do setor no Estado se reuniu com o embaixador brasileiro em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado e participa da Web Summit realizada em Lisboa esta semana.

Participaram do encontro com o embaixador, a presidente da Aced, Elizabeth Rocha Salomão, e vice Ely Oliveira Semmelroth, acompanhadas do presidente da Faems, Alfredo Zamlutti Junior. Ele recepcionou a comitiva de líderes empresariais sul-mato-grossenses que visitam o país.

As representantes da associação integram o grupo que está em Lisboa para participar da Web Summit 2017, que é considerada um dos maiores eventos de empreendedorismo, inovação e tecnologia do mundo.

“O uso de novas tecnologias é hoje emergente às empresas e na era digital, todas as mudanças acontecem muito rápido. Por isso, precisamos preparar nossos associados para o que está por vir e nada melhor do que aproveitar esta oportunidade para buscar as informações neste evento que é hoje referência mundial na área”, afirma Elizabeth.

A Web Summit acontece de 6 e 9 de novembro, com a previsão de reunir 60 mil pessoas de pelo menos 170 países. São ainda mil palestrantes ligados às maiores empresas mundiais da tecnologia, entre outros.