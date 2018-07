Aced realiza palestra sobre construção de empresas de alta performance Encontro que vai tratar sobre a “Gestão por Competências” será nesta quinta-feira

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) realiza nesta quinta-feira (12), às 19h, a palestra “Gestão por Competências: Construindo empresas de alta performance”. O tema vem ao encontro da realidade do mercado que é cada vez mais exigente.

O assunto será abordado pelos palestrantes José Ricardo Nunes da Cunha, que é doutor em psicologia clínica e da saúde, além de psicoterapeuta, consultor em gestão empresarial e profissional coach; Danielle Rigotti, contadora especialista em contabilidade financeira, auditoria, controladoria, gestão estratégica de negócios e também professional coach; e Raquel Pedrosa, head trainer comportamental, coach especialista em vendas e negócios e consultora empresarial.



Na palestra, eles vão trazer ações que podem ajudar a impulsionar os negócios através do gerenciamento, planejamento e eficiência profissional. Entre os pontos abordados, estão a gestão no mundo corporativo, coaching de vendas e financeiro, como atrair, desenvolver e reter talentos, entre outros.

O evento aberto ao público será no Auditório Aced, que fica localizado na Rua João Rosa Góes, nº 355. Mais informações no telefone (67) 3416-8653 ou WhatsApp (67) 9 8402-6658. Acompanhe a Aced através do portal (www.aceddourados.com.br), Facebook (fb.com/aced.dourados) e Instagram (@aceddourados). Receba novidades da associação enviando e-mail para marketing@aceddourados.com.br.