Bolsonaro ACICG anuncia participação em manifestação pró-Bolsonaro e chama população

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) emitiu nota convocando a população a participar da manifestação que será realizada neste domingo (26) em favor do Governo Federal. Em Campo Grande a mobilização ocorre em frente ao prédio do MPF (Ministério Público Federal), localizado na avenida Afonso Pena.

De acordo com a entidade, a participação na manifestação será para demonstrar sua insatisfação com a atuação de setores do Congresso Nacional, que travam a aprovação das Reformas. Para a entidade, as mudanças são necessárias para a retomada do crescimento do país.

“Somos a favor da governabilidade dentro dos parâmetros democráticos e republicanos, da Reforma da Previdência, do Pacote Anticrime, da Reforma Administrativa, da Reforma Tributária e Política. A política e os políticos precisam mudar! Defendemos uma Nova Política e precisamos de uma democracia engajada com a cidadania, e que respeite e valorize a ética para o trato da coisa pública. É necessário e urgente que os agentes públicos eleitos pelo voto democrático representem de fato o cidadão e que suas escolhas sejam baseadas nos anseios de seus representados”, declarou o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, por meio de sua assessoria.

A organização da manifestação acredita que aproximadamente 2 mil pessoas compareçam no domingo para o protesto a favor do governo. Entre as pautas em apoio ao governo de Bolsonaro estão a reforma da Previdência Social proposta pela União, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, além da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) Lava Toga que foi arquivado pelo Senado, e do apoio a votação nominal para a MP (Medida Provisória) 870.

Em Campo Grande a mobilização começa às 15h. Organizam a manifestação os movimentos Pátria Livre, Endireita CG, Voluntários da Pátria, QG Voluntário do Brasil e Fora Corruptos.