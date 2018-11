BR-163 Acidente com três carretas deixa dois feridos na BR-163 e pista interditada Rodovia chegou a ficar totalmente interditada

Acidente envolvendo duas carretas e uma carreta bitrem deixou dois motoristas feridos, na BR-163, na região de Juti, na manhã desta quinta-feira (1). Um dos veículos derramou óleo na pista e, por esse motivo, o trecho foi interditado.

De acordo com o site Caarapó News, a CCR MSVia, concessionarária que administra a BR-163, esteve no local para socorrer as vítimas e fazer o controle do trânsito. Por volta de 8h30 a via foi liberada e os motoristas conseguiram seguir viagem.

Um Mercedes Benz vermelho ficou tombado no acostamento, um outro chegou a sair da pista e teve o compartimento de carga separado da cabine. Um dos compartimentos da carreta bitrem, que é específica para carregamento de líquidos, também se desfixou do veículo.

As duas vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para uma unidade de saúde em Juti.