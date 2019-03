Acidente Acidente entre caminhão e motocicleta deixa um morto Vítima estava na moto e morreu antes da chegada do socorro

Um homem, ainda não identificado porque estava sem os documentos pessoais, morreu, na manhã desta sexta-feira (29), após se envolver em acidente de trânsito no cruzamento das Ruas General Ângelo Frulegui da Cunha com a Leão Zardo, no bairro São Conrado, em Campo Grande. Ele estava em uma motocicleta, quando foi atingido por caminhão e nem chegou a ser socorrido.

Conforme informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 10h25. O homem conduzia uma motocicleta em alta velocidade pela Leão Zardo, quando foi atingido por um caminhão guincho que estava na Ângelo Frulegui da Cunha e não teria parado no cruzamento.

Após a batida, o motorista, identificado apenas como Joel, de 43 anos, ainda teria passado sobre o motociclista. Desesperado, ele desceu do veículo e chamou o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local o homem já estava morto. “Quando passei pelo cruzamento, ele já estava em cima. Se assustou, perdeu o controle da direção e já caiu sem o capacete”, lamentou o motorista.

Para um morador da região, o pintor Amarildo Arruda, de 45 anos, a sinalização na redondeza é insuficiente. “ E ainda não respeitam”, finalizou.