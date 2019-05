Acidente Acidente entre ônibus e caminhão deixa 14 universitários feridos As causas do acidente serão apuradas

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte de alunos e um caminhão foi registrado na noite dessa quarta-feira (08) por volta das 23h30 na rodovia Raposo Tavares no Km 652, próximo à praça de pedágio na cidade de Caiuá. No total, 14 pessoas, todos ocupantes do ônibus, tiveram ferimentos e escoriações e foram socorridas.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Bueno, o ônibus retornava de Presidente Prudente com alunos universitários que residem na cidade de Bataguassu. No trecho de lentidão na pista o motorista do ônibus colidiu na traseira de um caminhão que trafegava no mesmo sentido. Com o impacto parte da carenagem dianteira do ônibus ficou destruída.

Entre os feridos estão alunos e o condutor do ônibus, sendo que 11 vítimas foram encaminhadas por equipes de resgate até o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau. Outras três pessoas foram atendidas na Santa Casa de Presidente de Epitácio.

A Polícia Militar Rodoviária informou que todas as vítimas tiveram ferimentos leves, e nenhuma delas corre riscos de morte.

O caminhão envolvido no acidente tem placas da cidade de Corumbá no Mato Grosso do Sul e o motorista não teve ferimentos.

O ônibus com placas de Bataguassu estava devidamente registrado e com autorização para o transporte coletivo de alunos.

Durante a ocorrência o trânsito no trecho da rodovia foi parcialmente interditado com apoio e sinalização de equipes da Concessionária Auto Raposo Tavares – Cart. A perícia técnica esteve no local e irá apurar as causas do acidente.