Semana Estadual Antidrogas Ações de combate as drogas serão debatidas em eventos a partir do dia 19

Com palestras e premiação de concurso, serão realizadas, entre os dias 19 e 25 de junho, a 19ª Semana Nacional e a 2ª Semana Estadual Antidrogas. A abertura do evento será às 8 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com palestra do secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gasparine Terra.

Durante a semana também haverá atividades alusivas aos 20 anos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que no momento atende 70% das unidades escolares da Rede Municipal, segundo o coronel Toni Zerlotti, coordenador do programa no Estado.

Organizadas por uma comissão composta pelo Comade (Conselho Municipal Antidrogas), Cead (Conselho Estadual Antidrogas) e Proerd, a Semana Nacional e a Semana Estadual terão atividades desenvolvidas em vários locais da Capital, como a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e a ONG Cidade dos Meninos, no bairro Nova Lima.

De acordo com a conselheira do Comade, Marasilva Barros, o objetivo dos eventos é promover a conscientização da sociedade sobre a necessidade de debater os perigos que as drogas oferecem à vida das crianças. “Queremos fomentar nos adultos a ideia do quanto é fundamental trabalhar nos jovens, desde cedo, a importância de ficarem longe dos entorpecentes, já que as drogas também contribuem com a violência”, ressaltou.

A secretária municipal de Educação e presidente do Comade, Ilza Mateus enfatiza que a intenção dos eventos é focar em ações voltadas, também às famílias. “A dependência de drogas é um problema de saúde pública que cresce a cada dia, por isso nossas atividades consistem em alertar os pais e passar informações para que eles tenham uma real dimensão do problema e nos ajude a traçar estratégias de combate ao uso de entorpecentes”, ressaltou.

A Semana Nacional e Estadual Antidrogas também contam com a parceria da Policia Militar, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e entidades.

Concurso e formaturas

Durante a semana dos eventos, haverá a premiação dos cinco alunos da Reme, vencedores do concurso de cartazes que teve como tema “Drogas, prevenção ainda é a melhor estratégia, nossas crianças longe das drogas!”

O concurso reuniu alunos de 31 escolas da Reme, que durante o mês de maio, criaram ilustrações baseadas na temática central.

Os desenhos foram selecionados pela comissão organizadora da Semana Antidrogas e irá premiar os vencedores com tablets.

Já o Proerd, que comemora 20 anos, vai realizar uma formatura no dia 22, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com alunos de escolas públicas e particulares, que participam do programa.

Outras turmas também participarão de formaturas durante o mês de junho. A primeira escola da rede municipal ocorreu semana passada e formou 100 alunos do 5º ano da escola “Nazira Anache”.

Cronograma do evento:

19 de junho (abertura Oficial)

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Horário: 8 horas

Entrega da premiação dos 5 finalistas do Concurso de Cartazes

Palestras: “Autuação do Estado frente às ações de Redução e Combate às Drogas”.

Palestrante: José Carlos Barbosa – Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Palestra: “A prevenção ainda é a melhor estratégia, nossas crianças e jovens longe das drogas!”

Palestrante: Osmar Gasparine Terra – Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário – Brasilia/DF

20 de junho

Sessão Comemorativa aos 20 anos do Proerd

Local : Assembléia Legislativa.

21 de junho

Palestra: Vereador Andre Salineiro (Roda de Conversação).

Local: Cidade dos Meninos

Horário: 7h30 às 11 horas e das 11h30 às 17 horas.

Rua: Faride George, 1.344 – Bairro Nova Lima.

Sessão solene alusiva aos 20 anos do Proerd/MS.

Local: Plenário da Câmara Municipal, às 8h.

Horário: 8 horas

22 de junho

Formatura do PROERD (Escolas municipais, estaduais e particulares).

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, às 8h.

Horário: 8 horas

“Caminhada pela Vida”, às 9h30 (saindo do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo até o Comando Geral da PMMS).

Palestra: vereador Delegado Welington

Local: Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária)

Rua: Pedro Celestino, 3.280 – Bairro São Francisco.

23 de junho

Culto ecumênico aos 20 anos de atividades do Proerd

Horário: 19h30.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

24 de junho

Futebol Bom de Bola na Escola

Rua: Giocondo Orsi, 1.020 – Vilas Boas – Sindicato dos Farmacêuticos.