Dourados Ações para criação e fortalecimento de 12 associações de pequenos agricultores

Ações da Secretaria de Agricultora Familiar garante apoio para 12 associações de produtores do município Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados nos últimos três anos por intermédio das ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura Familiar (Semaf) apoiou a criação e o fortalecimento de 12 associações de pequenos agricultores do município.

O secretário de Agricultura Familiar, Junior Bittencourt afirmou que entre as ações estão a melhoria no atendimento prestado aos agricultores e a modernização da gestão com a transparência nos cadastros e na execução dos serviços.

Conforme Bittencourt estas associações congregam mais de setecentos agricultores familiares que produzem alimentos que são comercializados nos supermercados e feiras livres de dourados. “A prefeita Délia Razuk demonstra sensibilidade ao apoiar os agricultores”, disse o secretário.

Bittencourt explicou que a criação de associações e o fortalecimento das já existentes são importantes para que os agricultores pudessem estar amparados pela legislação para receber equipamentos e máquinas, assistência técnica agronômica, projetos de produção, preparo de solo e recebimento de sementes.