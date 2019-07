CONSCIENTIZAÇÃO Acolhedor, Cassems reúne mães de todo o MS com rodas de conversa na Semana Mundial de Amamentação Na capital e em diversas cidades do interior, beneficiárias da Cassems e seus bebês tiveram roda de conversa, prática de Shantala e Sling Dance

Foto: Divulgação

No último sábado (27), a Cassems aderiu à campanha da “Semana Mundial de Amamentação” com atividades em todo o estado. Na capital, a diretoria de Assistência à Saúde reuniu mães beneficiárias e seus bebês para uma manhã com roda de conversa sobre mitos e verdades da amamentação, além de Shantala, com massagem nos pequenos e Sling Dance, uma dança entre a mãe e o bebê, para trabalhar a conexão entre mãe e filho. As Unidades do interior também receberam as atividades, com uma programação especial sobre o tema.

A beneficiária Amanda Letícia da Vera é mãe de primeira viagem e tenta parar de amamentar o seu bebê. “Esse encontro foi muito importante para mim, que sou mãe pela primeira vez. Tive muitas dúvidas, nós temos o costume de buscar as informações, que nem sempre são verdadeiras, na Internet, e, tendo essa inteiração com outras mães, vemos que dá certo, isso dá esperança. A minha bebê tem um ano e nove meses, eu estou tentando parar de amamentar e, hoje, eu vi que é possível fazer isso sem grandes transtornos”.

Para Kethelyn Araújo, beneficiária, a atenção da Cassems com a maternidade foi fundamental durante a sua gestação e os primeiros cuidados com o bebê. “Quando eu estava grávida participei de um ‘Casal Grávido’ e, hoje, participei desse encontro. Foi muito bacana para tirar as dúvidas e, também, é positivo para compartilhar experiências. No caso do meu bebê, eu não pude amamentar porque eu não tive nada de leite, mas tem outras mães com o mesmo caso e compartilhar isso, sem julgamentos, é importante”.

Kethelyn explica que, por não ter amamentado na primeira gestação, tinha receio de não conseguir amamentar na segunda e, ao conversar com outras mães e profissionais da saúde, mudou a sua percepção. “Hoje, ouvi outras mães que não amamentaram o seu primeiro bebê e conseguiram com o segundo, e eu tinha esse receio, de nunca conseguir amamentar. Também, tirei dúvidas com as pediatras e espero poder amamentar futuramente e aprendi a fazer a massagem, induzir a intuição neste processo para que eu esteja conectada com o meu bebê”.

A pediatra Jheth Jeanne esteve presente no encontro para dialogar com outras mães e, para ela, uma conversa aberta com profissionais da saúde é fundamental. “Há muitos palpites durante a gestação e os primeiros dias com o bebê. A roda de conversa foi muito interessante, conversamos sobre os mitos criados sobre a amamentação, esse movimento é positivo. Quando uma mãe escuta a outra, elas se sentem menos sozinhas”.

De acordo com a beneficiária Lauryane Gomes Garcia, o destaque do evento foram os ensinamentos sobre Shantala, técnica de massagem na criança, feita pela mãe. “Gostei muito de aprender sobre a massagem para bebês. Eu não conhecia a técnica e ela é ideal para um momento de mãe e filho. Isso traz uma intimidade, é uma atividade de acolhimento que acalma a criança e, consequentemente, a mãe”.

Para a beneficiária Adrianna Cruz, o encontro lhe deu a lição de que cada criança e cada mãe tem o seu ritmo, e isso deve ser respeitado para garantir uma criação saudável e acolhedora. “Tratar sobre amamentação é muito gostoso, porque quebramos alguns mitos e ficamos muito emocionadas em compartilhar as vivências com as profissionais e com outras mães”.

A diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, afirma que o objetivo do encontro é garantir o protagonismo da mãe e do bebê na prática da amamentação, além de incentivar às mães a criar uma rede de apoio para trocar ideias sobre a maternidade.

“Várias Unidades Regionais e Hospitais Cassems de todo o estado participaram dessa ação. Tivemos as rodas de conversa, um círculo em que a pediatra não é maior que obstetra, que não é maior que a mãe, que não é maior que o pai, e todos compartilham os saberes. São histórias diferentes, mas uma coisa é certa: precisamos de uma rede, de famílias que entendam esse momento, de empresas que entendam e ofereçam apoio. Amamentar é muito mais do que apenas nutrir, é um ato de conexão entre a mãe e o bebê”.