Educação Acolhida na UCDB capacita professores e os motiva para início do ano letivo "Dom Bosco queria que nós nos sentíssemos em casa, na qual há uma família que se encontra"

Nesta última segunda-feira (30), professores da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participaram de uma acolhida na sede da universidade, o intuito do encontro foi dar as "boas vindas" para o ano letivo 2017.

Como de costume quem abriu a cerimônia foi o Reitor, Ricardo Carlos e com um sorriso invejável, iniciou desejando boas vindas aos docentes: “Às vésperas do início do ano sempre sentimos aquela expectativa, isso vem desde criança, e tenho certeza que essa é mesma sensação que vocês sentem agora, por isso que cada um sinta meu sincero cumprimento, abraço e aperto de mão”.

Ricardo também apresentou aos docentes o Projeto Conecta — inciativa que prevê novos espaços do campus Tamandaré e pretende trazer inovação para Mato Grosso do Sul por meio da integração da instituição com a iniciativa pública e privada. “Dom Bosco queria que nós nos sentíssemos em casa, na qual há uma família que se encontra, socializa e partilha, e esse é um dos objetivos do projeto conecta, fazer com que nós nos conheçamos e nos tornemos conhecidos. Por isso precisamos nos unir, criar elos e nos tornarmos mais fortes”, explicou.

A cerimônia celebrativa dos professores contou ainda com a apresentação do grupo musical Aves Pantaneiras e com um momento de oração realizado pelo Pró-Reitor de Pastoral, Pe. João Marcos Araújo Ramos. Também foi falado aos professores detalhes sobre a Acolhida para os calouros e veteranos. A apresentação foi feita pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Ir. Gillianno Mazzetto.

Foi realizada ainda uma palestra pelos professores Dra. Heloísa Bruna Grubits Freire e Dr. Octávio Luiz Franco. Com o tema A pesquisa/extensão como princípio pedagógico. “Falar com os professores no início do ano, é sempre bom, pois é um momento motivador, então quisemos trazer de uma forma bem clara como está a pesquisa no país, e além disso de que forma podemos usá-la dentro da universidade para transformar vidas e melhorar o ambiente estudantil”, ressaltou o professor Octávio.

Para os professores participantes da Acolhida o momento foi muito proveitoso. Segundo Roberto Figueiredo, coordenador do curso de História, é importante que haja essa capacitação anual para renovar conhecimentos: “A gente nunca está pronto, estamos sempre nos preparando para dar o melhor para os nossos alunos. Então essas palestras e discussões permitem que a gente faça uma reciclagem da didática e da metodologia de ensino, algo muito importante e que a UCDB oferece todos os anos”.

Programação variada

As atividades voltadas para a capacitação dos professores começaram na segunda-feira (30) de manhã quando foi realizada a mesa-redonda A universidade e a pessoa com autismo, distúrbio de aprendizagem e altas habilidades; e também a oficina Metodologias de ensino superior.

Na terça-feira (31) das 8h às 22h30 foram realizadas sete oficinas no bloco 'A' do campus Tamandaré que abordaram os seguintes temas: Subsídios didáticos – pedagógico e salesianidade (obrigatória para professores iniciantes); A elaboração do texto acadêmico na relação docente/discente; Aula dialogada e bombardeamento mental para a solução de problemas; Mapa mental e mapa conceitual como estratégia para pesquisa e o processo ensino e aprendizagem; A diversidade e a universidade; Organização e análise de dados qualitativos com o software webQDA; e Metodologias ativas em grandes grupos slow ball.

Ainda na terça-feira, aconteceram duas apresentações de opções para capacitação no período vespertino das 14h às 17h30 que também foram realizadas no bloco A: mesa-redonda sobre Sujeitos Culturais, psi e conectados; e a oficina Google apps para educação.

A acolhida de acordo com a instituição, vem com o intuito de não só apresentar os métodos da entidade, mas também ouvir e motivar os professores, que são as peças chaves no processo de ensino. (Com assessoria).