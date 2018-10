Bunge Açúcar & Bioenergia Acontece atividades para conscientizar caminhoneiros sobre segurança nas estradas em MS "Serão diversas atividades, como palestras, treinamentos e serviços, oferecidas gratuitamente aos motoristas terceirizados"

Semana do Caminhoneiro Foto: Divulgação/Assessoria

A Bunge Açúcar e Bioenergia, uma das companhias líderes na produção de etanol, açúcar e bioenergia no Brasil, realiza até amanhã, 05, a Semana do Caminhoneiro.

Serão diversas atividades, como palestras, treinamentos e serviços, oferecidas gratuitamente aos motoristas terceirizados que prestam serviço de transporte de cana na usina Monteverde (MS).

As palestras abordarão a importância do uso de equipamentos de segurança e a necessidade de atenção à saúde do motorista, com especialistas disponíveis para tirar dúvidas. A empresa também oferecerá revisão veicular, orientação sobre manutenção preventiva e equipamentos, avaliação médica e outras ações. A previsão é que mais de 10 mil pessoas participem das atividades, entre colaboradores da empresa e caminhoneiros e demais profissionais de transportes.

Alexandre Vieira, gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Bunge Açúcar & Bioenergia, lembra que segurança é um valor para a empresa, que tem meta de incidente zero. “Sempre orientamos os caminhoneiros a terem atenção redobrada na estrada e incentivamos as melhores práticas em segurança. Também exigimos das empresas terceiras que a manutenção esteja em dia e os caminhões tenham condições adequadas de tráfego”.

Treinamentos como este são realizados frequentemente pela empresa, que registrou uma redução de 70% de incidentes desde 2010, sendo que mais da metade se refere a acontecimentos relacionados a caminhoneiros terceirizados nas estradas do país.

