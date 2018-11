Artes Acontece neste mês oficina de escultura no Centro Cultural na Capital A oficina será de 27 de novembro a 20 de dezembro das 18h30 às 21h30

Foto: Reprodução

Acontecerá de 27 de novembro a 20 de dezembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), a Oficina de Iniciação em Escultura: Modelagem, direcionada para pessoas a partir de 12 anos e será ministrada pelo artista Joni Lima. A oficina será às terças e quintas-feiras das 18h30 às 21h30 e terá o valor de R$ 240,00.

A oficina tem como objetivo possibilitar o primeiro contato com um pensamento escultórico focando na base da escultura: a modelagem (em argila). Além do desenvolvimento de um protótipo em argila o participante irá observar e analisar tipos de formas e também peças em alguns materiais: resina, concreto, massa plástica e gesso. Cada participante poderá propor livremente sua ideia a ser modelada em criação de personagem ou busto.

Ministrante

Joni Lima que se dedica ao estudo da escultura desde sua formação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); participou de exposição no Museu de Arte Contemporânea (Marco), já ganhou o prêmio aquisição pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e, nesse ano, ganhou o prêmio de melhor conjunto de obras pelo Festival de Artes Plásticas de Campo Grande que ocorreu no Armazém Cultural.

Serviço

A oficina será de 27 de novembro a 20 de dezembro das 18h30 às 21h30, sempre às terças e quintas-feiras. O valor de investimento é de R$ 240,00 e pode ser pago por meio de depósito bancário ou em duas vezes no cartão.

A inscrição deverá ser feita por e-mail (joni_artes@hotmail.com). No primeiro dia de aula será fornecida a lista de materiais pelo professor. O curso terá certificado e oferecerá 10 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações, pelo telefone (67) 3317-1795.