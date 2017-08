Acordo de cooperação entre a UCDB e SED Acordo de cooperação entre a UCDB e SED é apresentada no Dia Internacional da Superdotação

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), professor Hemerson Pistori, e a professora Carina Elisei participaram na quinta-feira (10) de uma reunião no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima para apresentação do acordo de cooperação entre a UCDB e Secretaria Estadual de Educação. O encontro ocorreu no Dia Internacional da Superdotação e teve como convidados estudantes, pais e professores do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades e Superdotação (CEAM/AHS).

“A divulgação da iniciação científica junior nos torna vitrine em um projeto pioneiro, que vai envolver alunos com altas habilidades dentro de uma Instituição de pesquisa. Teremos dados para melhor trabalhar na pós-graduação de educação, pois vão ter um laboratório vivo”, explica a professora Carina Elisei.

O evento também contou com palestra do estudante Luiz Fernando da Silva Borges, que há três anos desenvolve pesquisas e tecnologias na área de Engenharia Biomédica e coleciona mais de 60 prêmios em feiras de Ciências e Engenharia nacionais e internacionais.

Nesta quarta-feira (16), às 13h30, alunos do NAAH/S virão conhecer as estruturas da Universidade, na qual vão poder escolher entre as áreas e Ciências Biológicas e Saúde, Agrárias, Educação, Psicologia e Desenvolvimento Local, além das Clínicas para a Educação Física e Fisioterapia, para integrarem em projetos. Os trabalhos serão desenvolvidos em oito horas semanais, no contra turno da escola, atendendo 40 jovens por ano.