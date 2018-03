Lava Jato Acordos da Lava Jato preveem a recuperação de R$ 11,5 bilhões Levantamento do MPF contabiliza 163 acordos de colaboração firmados nos quatro anos de operação

O último relatório divulgado pelo MPF (Ministério Público Federal) aponta que acordos da Lava Jato preveem a recuperação de R$ 11,5 bilhões. Deste total, R$ 759 milhões já foram devolvidos aos cofres públicosO UOL lembra que a operação completa quatro anos neste mês. Foi no dia 17 de março de 2014 que a Polícia Federal saiu às ruas para prender o doleiro Alberto Youssef e outros envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro.

Os resultados completos da operação em Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, serão apresentados por membros da Ministério Público Federal (MPF) nesta sexta-feira (16). O último relatório do MPF, divulgado no dia 1º de março, contabiliza 163 acordos de colaboração. O levantamento aponta que 119 réus foram condenados em primeira instância. No total, foram contabilizados 1.820 anos de penas.