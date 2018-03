Cirque du Soleil Acrobata profissional morre ao despencar durante apresentação 'Arnaud participava do espetáculo “VOLTA” em número no qual fazia acrobacias aéreas preso a faixas'

O acrobata francês Yann Arnaud, 38, morreu neste sábado durante apresentação do Cirque du Soleil na cidade de Tampa, no estado americano da Flórida. Arnaud participava do espetáculo “VOLTA” em número no qual fazia acrobacias aéreas preso a faixas. O acrobata caiu de uma altura de cerca de quatro metros quando uma das faixas se rompeu. Ele foi levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista à revista americana Time, Daniel Lamarre, CEO e presidente do Cirque du Soleil afirmou que “toda a família Cirque du Soleil está em choque e arrasada com esta tragédia. Yann esteve conosco por mais de 15 anos e era amado por todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”.

Natural de Champigny-sur-Marne, um subúrbio a sudeste de Paris, na França, mas vivia atualmente em Miami.

De acordo com Ben Ritter, um espectador citado pelo jornal Tampa Bay Times, o acidente foi “chocante”, com Arnaud permanecendo “desacordado e imóvel” logo após a queda.

Socorristas ainda levaram o artista ferido ao Tampa General Hospital, mas Arnaud não resistiu às lesões e acabou falecendo.

“Nos próximos dias e semanas, nosso foco será o suporte à família de Yann e a nossos colaboradores, especialmente ao time do [espetáculo] VOLTA, enquanto enfrentamos esse momento difícil juntos”, afirmou Lamarre.

Os dois espetáculos de “VOLTA” que se seguiriam ao de sábado foram cancelados. Yann Artaud não é o primeiro artista do Cirque du Soleil a morrer em decorrência a um acidente em cena. Em 2013 uma acrobata do grupo circense morreu após um acidente. Em 2016, o filho do fundador do Cirque du Soleil morreu após se acidentar no palco.