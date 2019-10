Condenado Acusado de esfaquear primo da mulher por ciúmes é condenado Max Aquino deverá cumprir pena de 4 anos e dois meses no regime semiaberto

Max Aquino Guerreiro, de 28 anos, foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão por tentar matar David de Freitas Matias, de 24 anos, após um briga por ciúmes. O crime aconteceu em 15 de setembro de 2013, no Bairro Parque do Lageado, de Campo Grande. Julgamento aconteceu nesta sexta-feira (25).

Para a polícia, a vítima contou que no dia do crime foi visitar a prima, na época casada com Max, e lá fez uso de drogas e álcool. O réu chegou ao local pouco depois e, conforme testemunhas, não gostou de ver os primos juntos. Em determinado momento, jogou água na cara de David e o agrediu com um soco.

Os dois brigaram e parentes precisaram intervir na situação. Horas depois, Max esfaqueou a vítima, que andava pelo bairro, e fugiu. David foi socorrido com um ferimento no tórax até a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado cerca de um mês. Nesta manhã, o réu confessou o crime.

Durante o julgamento, o promotor Bolivar Luís da Costa Vieira pediu a condenação por tentativa do homicídio qualificada por motivo torpe, enquanto o defensor público Rodrigo Antônio Stochiero Silva tentou a desclassificação do crime, por entender que não houve o desejo de matar.

Ele ainda defendeu que o cliente agiu em legítima defesa e por “violenta emoção” após ser provocada pela vítima. Ainda assim, os jurados votaram pela condenação de Max por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

Na decisão, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, definiu pena de 13 anos pelo homicídio, mas reduziu oito anos e quatro meses pelo crime ter sido na forma tentada e mais seis meses pela confissão. Por conta disso, a condenação foi de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto.