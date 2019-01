Ciúmes Acusado de espancar jovem por ciúmes tem preventiva decretada

Preso acusado de espancar jovem de 19 anos por ciúmes, Daine Lima Gomes, de 32 anos, teve a preventiva decretada na manhã desta sexta-feira (25), durante audiência de custódia em Campo Grande.

Conforme o Campo Grande News, o suspeito passou pela audiência, nesta manhã, no fórum da Capital. Na delegacia Daine preferiu ficar em silêncio, já diante do juiz Wagner Mansur Saad ele afirmou que sequer sabia o motivo por estar preso. Ainda assim, o juiz converteu a prisão em preventiva.

Ele é acusado de na quarta-feira (23) em um condomínio no Jardim Carioca, agredir o vizinho de 19 anos, Douglas Carneiro Cardoso, por ciúmes da namorada de 15 anos de idade. A vítima sofreu Traumatismo Cranioencefálico.

Com o celular da jovem, o suspeito teria atraído o vizinho, para seu apartamento e lá começou uma série de agressões, afirmando que a vítima mantinha um relacionamento com a adolescente.

Douglas foi salvo por outros moradores do prédio, que ouviram as agressões. Ao Campo Grande News ele contou que nunca teve nada com a menina, que a conheceu um dia antes e que foi ao apartamento porque ela afirmou que um grupo de amigos estava indo para lá tomar tereré.

Douglas foi para a casa da mãe, mas precisou ser levado para um posto de saúde e em seguida transferido para a Santa Casa – onde permanece internado – com TCE (Traumatismo Cranioencefálico).