Polícia Acusado de estuprar e matar ex-namorada é preso Marcelo cometeu o crime em Minas Gerais, mas acabou sendo preso em Três Lagoas

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Acusado de estuprar e matar a ex-namorada Verana Sebastiana em Minas Gerais, foi preso em Três Lagoas em Mato Grosso do Sul. Marcelo Donizete Alexandre de 31 anos, que tinha contra si dois mandados de prisão expedidos foi preso.

O corpo de Verena, foi esquartejado e estava dentro de um tambor que foi jogado na lagoa e localizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas, após recebimento de denúncia anônima, dois dias depois dela desaparecer.

Denúncia anônima fez com que policiais do SIG dessem início as investigações, informações apontavam que o acusado estava escondido no Bairro Vila Verde em Três Lagoas.

Suspeito acabou fugindo, ele só foi localizado em um assentamento próximo ao Rio Paraná, onde ele foi preso em ação conjunta entre o SIG e a Polícia Civil de Castilho (SP).

Após terem sido cumpridas as ordens judiciais, o homem foi recolhido à carceragem da 1ª DP local, e aguarda ser recambiado para a Comarca de Ouro Fino (MG).