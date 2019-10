POLÊMICA Acusado de furtar carne, idoso grita no chão cercado por seguranças de supermercado Testemunhas apontam para brutalidade de segurança em supermercado da Capital

Foto: Reprodução

Vídeo que circula nas redes sociais, divulgado por clientes na tarde desse sábado (26), mostra o momento em que um idoso é suspostamente agredido por seguranças de supermercado de Campo Grande. Uma das clientes, foi obrigada a ir até a delegacia, o fato ocorreu às 12h30 e a mulher, que jornalista só foi liberada da delegacia às 16h.

Conforme o vídeo, o idoso está no chão e grita após um do seguranças agir com brutalidade após o idoso ser suspeito de furtar carne, a informação não foi confirmada, mas publicações de testemunhas em rede social apontam para o fato.

Entre as testemunhas, a jornalista, relatou em rede social que o idoso foi agredido. Os seguranças foram orientados a chamar a polícia, mas não seguiram a orientação. E só cessaram as agressões após um grupo de homens irem ao encontro deles reforçando que a PM fosse chamda. Ainda segundo a profissional, a carne roubada não foi apresentada em nenhum momento.

Indignada com a situação a jornalista repercutiu o vídeo em sua rede social, onde revela também o local e nome do supermercado onde ocorreu a situação.

De acordo com o depoimento de revolta, a testemunha disse que os funcionários do supermercado tentaram intimidar as pessoas que filmavam e que a polícia a obrigou a ir à delegacia.

Procurada pelo MS Notícias, a jornalista, que preferiu não ter o nome divulgado, explicou que foi até a delegacia pois não viu identificação na farda do policial, mas que a justificativa segundo o PM, é que “ela era testemunha”.

No entanto, na delegacia, o delegado disse que ela não precisava ter sido levada ao departamento, dada a explicação da jornalista que tinha compromissos. “Lá conversei com o delegado, e ele confirmou que não havia a obrigação de eu ir lá. Que poderia ter sido só listada, porém, como não vou mais pisar meu pé no {supermercado}, agora a justiça que resolva. Lembrando que avisei ao PM que tinha um compromisso com minha família”, explicou.

Um senhora e a testemunha foram intimidadas pelos PMs, que solicitaram documentos. “Só que eu tinha esquecido no carro [os documentos]”. “Quando eu me identifiquei e questionei qual respaldo jurídico que tinham para fazer aquilo comigo e com outra senhora, eles mudaram o tom”, atenuou.

A reportagem procurou a assessoria do supermercado, por meio de um funcionário, que disse que a “assessoria não atende final de semana”.

VEJA O VÍDEO