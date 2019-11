Polícia Acusado de matar a facadas após provocação diz não estar arrependido de crime

Acusado de matar a facadas Rodrigo Medeiros de Freitas de 35 anos a facadas, no dia 30 de outubro, em Campo Grande, no Jardim Bálsamo disse em depoimento, na delegacia de não se arrepender do crime. Jonatan Wesley Borges de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (31), quando deixava uma residência no Jardim Centro-Oeste.

O assassinato aconteceu na quarta-feira (30), quando Jonatan estava caminhando pelas ruas do bairro Bálsamo e teria sido abordado por Rodrigo, que aparentava estar sob efeito de álcool. A vítima teria dito ao rapaz, “O que você está me olhando?”, em seguida teria dito, “Quero ver esta sua braveza”.

Neste momento, os dois entraram em luta e Jonatan teria de posse de um canivete desferido golpes contra Rodrigo quer foi atingido no abdômen e nas costas próximo ao ombro. Os investigadores da 5º Delegacia de Polícia Civil chegaram ao autor depois de uma informação dada por uma moradora da região.

Jonatan foi preso e levado para a delegacia sendo que em depoimento confessou o crime e disse não estar arrependido do assassinato, “Se não fosse ele, seria eu”. O autor passa por audiência de custódia nesta sexta-feira (1º) onde deve ser decidido ou não pela sua prisão preventiva.