Acusado de matar adolescente com tiro no olho em MS Ã© preso em MT

Acusado Acusado de matar adolescente com tiro no olho em MS é preso em MT Adolescente foi morto na saída de festa

Um homem de 29 anos acusado de matar Fabio Henrique Rosendo de Carvalho, 17 anos, foi preso nesta segunda-feira (9) na cidade de Sinop, em Mato Grosso. O crime aconteceu em outubro de 2015 na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

O homem estava foragido desde a data do crime e possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça de Dourados. A Polícia Militar de Dourados recebeu há quatro meses a denúncia de que o acusado poderia estar no interior mato-grossense e acionou então a polícia de Mato Grosso. Foi realizada uma força-tarefa, que acabou localizando o acusado na noite desta segunda.

Fábio Henrique Rosendo era morador no Parque das Nações II Plano, periferia de Dourados. Ele saía de uma festa em um veículo Volkswagen Saveiro, quando dois homens armados abordaram outro carro igual à frente, momento que um dos ocupantes disse ‘não é esse não’. Em seguida se aproximou da pick-up onde Fábio Henrique estava e efetuou dois tiros. O rapaz foi atingido no olho direito e morreu no hospital.