Acusado Acusado de matar homem em fazenda disse ter se escondido em mata antes de fugir

Celio Barbosa da Silva, 29, autor do disparo que matou José Carlos Rodrigues Souza, 20, disse ter se escondido em uma mata nas proximidades da fazenda onde prestava serviço antes de fugir para Vila Vargas, distrito de Dourados.

Ele se apresentou hoje (30/9) pela manhã no 1º Distrito Policial na companhia dos advogados Rubens Dario Saldivar Cabral e Ariel Seródio.

De acordo com o relato do rapaz à polícia, os envolvidos na ação trabalhavam juntos na mesma propriedade rural, localizada no Itahum. Recentemente o acusado teria comprado porcos de outro homem no local.

Como não possuía tempo de retirar os animais da área em que estavam, Celio recebia cobranças constantes de José Carlos, residente nas proximidades.

Na semana passada, o autor dos disparos chegou a conversar com o irmão da vítima, gerente na fazenda, e combinou de buscar os porcos no domingo.

Ainda conforme relato do suspeito, no sábado, durante trabalhos na lavoura, José voltou a cobrar Celio e em determinado momento esboçou agressão contra ele, que sacou o revólver calibre 38 e atirou na tentativa de intimidá-lo.

Como não obteve sucesso na ação e percebendo o rapaz colocando a mão na cintura, efetuou novo disparo, desta vez atingindo a vítima.

José Carlos foi socorrido pelos irmãos e encaminhado até encontro com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ainda no Itahum, para depois ser levado ao Hospital da Vida.

Ele morreu horas depois, por volta das 2h de domingo.

Já Celio contou ter ficado assustado com a situação e se escondeu numa mata próxima a fazenda. Ao amanhecer, caminhou até a sede do distrito e pegou carona até Vila Vargas.

Questionado sobre a arma, contou ter adquirido por R$ 2 mil e a deixou no local onde havia se escondido. O revólver foi encontrado nesta manhã.

No 1º Distrito Policial, foi ouvido e liberado para responder em liberdade.