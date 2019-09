Acusado Acusado de matar homem por R$ 4 é preso pela polícia

A Polícia Civil de Três Lagoas, prendeu na quarta-feira (4), Alex Sandro dos Santos, vulgo Cachorrão, 32 anos, acusado de matar à facadas Daniel Soares Santos, 38 anos, no último dia 31 de agosto, na Rua José Amin, no Jardim Cangalha.

Após receber informações de que o crime teria sido motivado por uma discussão, causada por uma dívida de bar no valor de R$ 4, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil realizaram diligências e identificaram Alex como o responsável pelo crime. Conforme os investigadores, no momento da prisão o acusado se preparava para fugir.

Questionado sobre a motivação para o crime, o acusado que já é conhecido no meio policial, informou que a vítima teria desferido tapas em seu rosto. Ele ainda apontou aos policiais o local onde estavam a faca utilizada para matar Daniel e a camiseta, parcialmente queimada, que usava no dia do crime.

Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, sendo em seguida colocado à disposição da Justiça.