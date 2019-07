Dourados Acusados de matar jovem no Jardim Carisma são presos

Dois homens suspeitos de assassinar a tiros Gustavo da Silva Pereira, 20, na tarde de domingo (28/7) no Jardim Carisma, em Dourados, foram presos por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais). Eles serão apresentados amanhã (31/7).

De acordo com o apurado pelo Dourados News, um dos autores do homicídio acabou detido no município e outro, na região.

O crime ocorreu na tarde de domingo.

A vítima trafegava numa Yamaha Lander XTZ, quando foi abordado pela dupla no cruzamento das ruas Augusto de Matos Soares e Projetada 16.

Em seguida os suspeitos efetuaram três disparos que atingiram o jovem nas costas e no rosto [duas vezes].

Após a execução, a polícia encontrou o veículo usado por Gustavo distante um quarteirão do local do fato.