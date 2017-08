Qualificação Adesão de unidades prisionais a Encceja vai até 1º de setembro Instituições prisionais e socioeducativas devem indicar representante pedagógico para inscrever os candidatos nas provas

Provas do Encceja PPL estão marcadas para 24 e 25 de outubro Foto: Arquivo/Agência Brasil

As unidades prisionais que quiserem aplicar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) podem firmar termo de adesão até 1º de setembro.

A prova pode ser feita pelas pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

Para promover o exame, cada unidade indicada pelos órgãos da administração prisional e socioeducativas terá um responsável pedagógico para representar os participantes na inscrição e certificação.

Por isso, cabe a esse representante fazer a inscrição dos candidatos e repassar todas as informações necessárias aos participantes.

As inscrições dos participantes do Encceja PPL serão realizadas de 28 de agosto a 8 de setembro. Para participar, é preciso ter, no mínimo, 15 anos de idade para quem busca a certificação do Ensino Fundamental; e 18 anos para quem busca a certificação do Ensino Médio.

As provas do Encceja PPL estão marcadas para 24 e 25 de outubro. O exame é dividido em quatro provas objetivas, por nível de ensino, e uma redação.