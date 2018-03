Adilson Rodrigues recebe Moção de Congratulações da Câmara de Campo Grande

O vice-presidente da Executiva Estadual do PTB-MS Adilson Rodrigues foi homenageado esta manhã (06) pela Câmara Municipal de Vereadores na pessoa do vereador Carlos Augusto Borges – Carlão (PSB).

“Quero agradecer ao vereador Carlão pela homenagem recebida, obrigado pela Moção de Congratulação pelos serviços prestados a Campo Grande. São muitos anos de amizade e trabalho, me sinto honrado. É o reconhecimento do meu trabalho e contribuição pela política do nosso querido Mato Grosso do Sul”, agradece Adilson.

Adilson recebeu a moção pela prestação de serviço ao poder público, assessorando Nelsinho Trad na época em que era prefeito da Capital e hoje compondo um cargo como vice-presidente dentro da Comissão do PTB, assessorando e contribuindo para a formação das Comissões Municipais do partido e assessorando toda a campanha do deputado federal Fábio Trad, aonde continua trabalhando.

“Além da nossa amizade, Adilson sempre contribuiu com o poder público, seu serviço sempre foi voltado à política do Estado, sempre nos ajudando e assessorando as composições das comissões, montar e manter um partido político não é fácil. Hoje tenho plena convicção e reconhecimento do seu trabalho e compromisso, tanto na época em que ele foi do PSB, quanto hoje no PTB. Adilson sempre foi um agregador, ele trabalha para construir alianças, sempre colocou os problemas das pessoas em primeiro lugar, sempre lutou por um Mato Grosso do Sul melhor, essa homenagem é mais que merecida”, finaliza o vereador.