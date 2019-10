Polícia Adolescente de 14 anos que matou idoso a facadas disse que tinha rixa antiga Idoso morreu dentro da ambulância quando era levado para o hospital

Foi apreendido nesta segunda-feira (7), em Coxim a 253 quilômetros de Campo Grande, um adolescente de 14 anos que matou a facadas o idoso de 60 anos, José Salvador Silva Filho, no dia 28 de setembro.

Após o assassinato, a polícia teria conseguido identificar o garoto que só foi encontrado nove dias do crime. Os pais do garoto ajudaram nas buscas já que o filho havia desaparecido depois do assassinato. A faca usada para cometer o crime foi entregue a polícia.

Já na delegacia, o garoto disse que matou esfaqueado ‘Zé Coco’, como era conhecido o idoso por causa de uma rixa. Segundo o site Coxim Agora, todos os procedimentos estão sendo tomados e o garoto deverá ser encaminhado para uma Unei (Unidade Educacional de Internação).

O crime aconteceu no dia 28 de setembro, quando José foi esfaqueado na rua e socorrido por populares que chamaram o socorro, mas a vítima acabou morrendo dentro da ambulância antes mesmo de chegar ao hospital. Ele foi assassinado com uma facada no abdômen.