Zona rural Adolescente de 15 anos morre afogado em lagoa na zona rural de Dourados Vítima estava com outros dois amigos brincando no lago

O adolescente Aliston Vera Duarte, de 15 anos, morreu afogado na tarde de ontem (11), enquanto tomava banho com outros dois amigos, na lagoa em uma fazenda invadida na zona rural de Dourados. O adolescente e os amigos são da aldeia Bororó e de acordo com testemunhas eles costumavam a ir várias vezes no local para tomar banho.

Durante a brincadeira, Aliston mergulhou no lago e desapareceu por um momento. De acordo com relato dos jovens à polícia, quando perceberam que ele não voltou a superfície, imediatamente chamaram a liderança da aldeia onde moram e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os socorristas realizaram buscas pela lagoa e logo encontraram o corpo da vítima no fundo do lago.

O corpo de Aliston foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

*Com informações do Dourados News