Assassinado Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros por dupla de bicicleta A vítima foi morta em frente da casa onde morava com a mulher e a filha de 1 anos. O caso aconteceu no fim da manhã desta segunda

Aos 17 anos, Gabriel Henrique da Silva dos Santos foi morto com três tiros, sendo dois no tórax e um no queixo, na casa onde morava com a mulher e a filha de 1 ano, na área invadida da Homex, na região do Jardim Centro-Oeste, próximo a Rua Araraquara, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou nada pôde fazer. A vítima morreu no local. A mulher de Gabriel passou mal e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Conforme testemunhas, os autores chegaram de bicicleta, chamaram a vítima pelo nome. Ao atender a dupla, o adolescente foi recebido a tiros e caiu em frente do imóvel.

A irmã dele, que não quis se identificar, disse que ouviu vários estampidos, foi até a casa de Gabriel e o encontrou caído em frente da casa. Segundo policiais do Batalhão do Choque, o rapaz saiu ontem (7) para cobrar uma dívida de R$ 400, que pode ter ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Militar faz buscas e já tem dois suspeitos para o crime, um deles foi identificado pelo apelido de Corumbá. Ainda não há informação se houve prisão. Gabriel tinha passagens pela polícia por ato infracional por furto e tráfico de drogas.